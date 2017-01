Un panel que vale 6.000 euros en La Ruleta de la Suerte

MIRIAM SE LLEVA UN BUEN PELLIZCO

Miriam logra llegar al panel final del programa y optar a hacerse con el coche. El panel que tiene que resolver no es sencillo porque las letras que ha elegido no son demasiadas. "caja de resonancia, atril y pedal" es el título que logra resolver. No se lleva el coche pero sí 6.000 euros, que unidos a los 900 que ya había ganado suman 6.900