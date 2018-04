Manel Fuentes tiene un mensaje para todos los seguidores de La Ruleta de la Suerte

ESPECIAL 12 ANIVERSARIO

Manel Fuentes suele ver La Ruleta de la Suerte desde casa y no ha querido faltar al programa especial que La Ruleta tiene preparado para hoy a las 13:40 horas en Antena 3. El presentador de Tu cara me suena manda un mensaje a todos los seguidores del programa a que no se pierdan todo lo que tiene preparado el programa de Jorge Fernández para celebrar el 12 aniversario.