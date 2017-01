Especial UNICEF en La Ruleta de la Suerte

Con este objetivo tirarán de la Ruleta, en unos paneles dedicados íntegramente a la infancia, tres concursantes de excepción, Llum Barrera, Josema Yuste y Esperanza Elipe en apoyo a la campaña "Ahora no podemos parar de salvar vidas".

Llum Barrera, periodista, actriz y humorista mallorquina. Ha trabajado en series como "Pulseras rojas" o "Con el culo al aire" y participa cada semana en "Tu cara me suena mini". Josema Yuste, actor, presentador y humorista de "Me resbala" o "Tu cara me suena", y Esperanza Elipe, actriz de teatro y televisión, en la actualidad interpreta uno de los personajes de la serie "Vive cantando", en Antena 3.

Aunque se ha avanzado mucho, todavía muere un niño cada cinco segundos por causas que podemos evitar. Con esta campaña, UNICEF se propone el objetivo de ayudar a vacunar a un niño, a darle el alimento que necesita para sobrevivir o a que pueda beber agua potable. Tres simples gestos que marca la diferencia entre la vida y la muerte.