Deja su trabajo para recorrer La Mancha vestido de Quijote en bicicleta

TITULAR LOCO

La prueba de velocidad del 'Titular loco' nos trae una de las historias más curiosas del programa. ¿Te imaginas recorrer La Mancha vestido de Don Quijote y en bicicleta? Pero no de cualquier forma, ¡con armadura, yelmo y lanza incluido! Un total look para una de las experiencias más extraordinarias de José Ramón, nuestro protagonista. ¡Dale al play y no te pierdas esta maravillosa historia!