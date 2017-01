Coca de queso, berenjena y tomate

Ingredientes (4 p.):

- 2 láminas de hojaldre

- 12 anchoas en aceite

- 100 g de queso tierno

- 2 berenjenas

- 28-30 tomates cherry

- 2 dientes de ajo

- aceite de oliva

- sal

- 25 gramos de piñones

- hojas de albahaca

- perejil (para decorar)





Elaboración:

Corta los tomates cherry por la mitad, colócalos en una bandeja apta para horno, sazona y hornea (con el horno precalentado) a 200º C durante 5-6 minutos. Reserva.

Corta 4 rectángulos de las láminas de hojaldre. Cubre una bandeja de horno con un papel de hornear y coloca encima los rectángulos de hojaldre. Cubre con otro papel de hornear y coloca encima un peso para que no suban. Hornea (con el horno precalentado) a 200º C durante 18-20 minutos. Retira el peso y el papel de hornear superior y reserva los hojaldres en la bandeja de horno.

Limpia las berenjenas y córtalas en lonchas de medio centímetro. Extiéndelas sobre una bandeja, sálalas y deja que suelten agua durante 20 minutos. Pasado este tiempo fríelas brevemente en una sartén con un poco de aceite. Reserva en un plato con papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.

Pela y pica los dientes de ajo y colócalos en el mortero. Añade las hojas de albahaca picaditas y maja. Vierte un chorrito de aceite y sigue majando. Unta los hojaldres con el majado, reparte sobre ellos las lonchas de berenjena y coloca encima una loncha gruesa de queso. Reparte por encima los tomates cherry, las anchoas y los piñones. Gratina en el horno hasta que se funda el queso. Sirve y decora con una ramita de perejil.

Consejo: Los piñones se conservan bien si se guardan en lugar fresco y seco. El calor es muy perjudicial para los piñones y le podrían salir bichitos.