Hamburguesa de arroz y lentejas

Ingredientes (4 personas):

200 gr. de lentejas

200 gr. de arroz

1 cebolla

1 puerro

1 cebolleta

1 zanahoria

1 diente de ajo

1 vaso de salsa de tomate

1 cucharada de salsa de soja

1 cucharada de salsa inglesa

agua

aceite de oliva virgen extra

sal

1 hoja de laurel

perejil (para decorar)



Elaboración:

En una cazuela introduce las lentejas junto con la cebolla, el puerro y una hoja de laurel. Cubre con agua y deja cocer durante 30-35 minutos. Sazona. Cuando se hayan ablandado, retira la cebolla, el puerro y la hoja de laurel. Escurre y reserva el caldo y también las lentejas. Pela y pica la cebolleta y la zanahoria finamente y pon a pochar en una sartén con un chorrito de aceite de oliva. Sazona y reserva.

Pon 1 diente de ajo machacado y pelado en entero en una cazuela con un chorro de aceite. Agrega el arroz, rehógalo un poco y vierte el doble de agua y un poquito más. Sazona y cuécelo durante 15-16 minutos.

Mezcla las lentejas con el arroz y las verduras pochadas. Amasa hasta que quede una masa homogénea (si no queda muy consistente puedes añadir un poco de pan rallado). Mójate las manos para que no se pegue la masa y forma 8 hamburguesas. Colócalas sobre un plato untado de aceite (para que no se peguen) y fríelas en una sartén con un chorrito de aceite, 4 minutos por cada lado.

Para hacer la salsa, pon a reducir en un cazo el caldo de las lentejas con la salsa de tomate, la salsa de soja y la salsa inglesa. Sirve dos hamburguesas por comensal y acompáñalas con la salsa de tomate. Decora con una ramita de perejil.