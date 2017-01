En 'Pawn Shop' reciben algo que no se ve todos los días, una cabeza de toro disecada de la que su dueño tiene que deshacerse porque su mujer ya no la quiere tener en casa y a su hija le da miedo. Álvaro e Ignacio al principio no están muy convencidos de comprarla porque les gusta ver al animal vivo, pero al final llegan a un acuerdo con el cliente y se la quedan.

