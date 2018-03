Núñez Feijóo: "En el contexto actual el nombramiento de José Manuel Soria es muy arriesgado"

Núñez Feijóo cree que España está secuestrada por los políticos. "Los políticos deberíamos seguir como sagrado el resultado electoral, parece que Pedro Sánchez no quiere que haya gobierno en España", cree el popular.

Feijóo ve "muy claro" que Sánchez no quiera que se forme Gobierno antes de que se celebren las elecciones en Galicia y el País Vasco.

Sobre el nombramento del exministro José Manuel Soria como alto cargo para el Banco Mundial, Feijóo sostiene que es una decisión que no es fácil de explicar ni de entender y requiere una explicación detallada. Incide en que si la gente no entiende el nombramiento de Soria puede ser o porque no se haya explicado bien o porque haya sido una decisión equivocada. "En el contexto actual de España el nombramiento de Soria es muy arriesgado", concluye.

Para Feijoó hoy Galicia está mejor de lo que la encontró, con "85.000 personas menos apuntadas en las listas del paro". Además, destaca que durante su gestión se han fomentado los servicios públicos.