Lorenzo Silva analiza el caso de Diana Quer: “‘El Chicle’ es un tipo con un narcisismo extremado y una falta de empatía absoluta”

Ciertamente, leyendo algunos días las informaciones que marcan la actualidad podríamos pensar que las tramas corruptas que se conocen en España forman parte del guión de alguna novela policiaca. El escritor Lorenzo Silva ha tomado 'un café con Susanna' y ha analizado con ella la actualidad que marca el día a día.

Lorenzo Silva pasó siete años viviendo en Barcelona y ha comentado como ahora que ha vuelto a Madrid ha sentido "una sensación de tristeza, porque una tierra que lo tiene todo se esté sumiendo en un conflicto" en el que añade "en ningún lado veo una actitud verdaderamente constructiva. Estamos todos en el cuanto peor, mejor".

Tras la sentencia del caso Palau, Silva ha manifestado que "lo que me inquieta detrás de todo esto, es no tanto la tentativa de quienes pretenden saltarse la ley, sino la comprensión que encuentran, la indulgencia que encuentran por parte de los ciudadanos".

Semanas atrás el escritor fue noticia por su decisión de abandonar la red social Twitter, hoy en Espejo Público ha relatado que tomó la decisión estando de viaje con su familia, "en esos momentos que tienes raros en la vida de terminar de pensar cosas que vienes pensando y dices pues me voy, y me voy discretamente". Lorenzo Silva escribió un tuit en el que informaba sobre su decisión y reitera que él no se va "asqueado" de la red social.

Ha explicado que él ve Twitter como una herramienta. "Para mí es una herramienta de interacción con el público que a mí me concierne que son única y exclusivamente las personas que leen libros. Mi público eran los lectores y a medida que yo fui utilizando la herramienta vi que cada vez tenían mas peso acciones y actuaciones que a mí no me interesaban". Además, añade "la herramienta está programada aprovechando fallos de nuestro cerebro".

Silva ha apostado por recuperar otra herramienta que utilizó hace tiempo "y que es la que a mí me funcionó. Tengo una página web con un buzón de correo electrónico y después abrí un blog".

De la mano del subteniente Bevilacqua y su ayudante Chamorro, Silva ha solucionado diferentes escenarios en sus novelas. Preguntado por el caso 'Diana Quer', ha querido destacar que se trata de una "investigación muy difícil" y que se han dado una serie de claves que han favorecido que la desaparición de Diana en su momento se convirtiera en un tema tan mediático.

" Hay una serie de claves, esto sucede en verano y en verano es una época de pocas noticias donde todo se amplifica más; además es una chica joven de la que enseguida trasciende su entorno familiar y creo que hay en el fondo un poco el mito de caperucita, es una de nuestras personas más vulnerables, como es una chica sola que claramente ha caído en las manos del lobo".

Lorenzo Silva pone sobre la mesa una aspecto que él desconoce: "No sé si él se la tropezó o si sabiendo que era época de fiestas fue a cazar. Esto no lo sabremos si él no lo cuenta. Él buscaba chicas de un determinado perfil". Precisamente, sobre ese perfil destaca que 'el Chicle' es un tipo con un narcisismo extremado, pero una falta de empatía absoluta. Eso lo lleva al extremo de poder estar viviendo a cientos de metros de donde está el cadáver y no siente nada".