Javier Vega de Seoane, sobre el candidato para la Generalitat: “Lo mejor sería una persona razonable, sin problemas con la justicia"

Los mensajes de Puigdemont han abierto un debate sobre si fueron grabados por un simple despiste del exconseller Toni Comín o si fue algo intencionado. En ellos hay afirmaciones como "ésto se ha terminado, me han sacrificado". El Presidente del Círculo de Empresarios afirma que "no sabemos si son robados o son mostrados, pero ésto demuestra la realidad de lo que está pasando".

En cuanto a la fuga de empresas, ya son más de 3.200 las empresas que se han salido de Cataluña desde el 1-O: "Es lógico que las empresas elijan aquellos sitios donde pueden tener más seguridad y más certidumbre", asegura Vega de Seoane.

Además, se ha pronunciado acerca de la amenaza de la CUP a los empresarios, donde dejaba declaraciones como "que se preparen si se echan atrás", un aviso que el invitado de Susanna Griso entiende que "lo que hace falta es ponerse en positivo, enamorar y no amenazarles".

El turismo se desplomó un 13,9% en Cataluña en el mes de diciembre, sobre los datos del paro comenta que "hay que subir los salarios, pero también la productividad. Es decir, es mejor tener un salario no muy bueno, pero tener un empleo y no estar en el paro", explicando que "la brecha salarial no tiene sentido".

También esta semana la Ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha comparecido en la comisión del Pacto de Toledo y ha pintado un panorama idílico: "El déficit de la Seguridad Social ha comenzado a revertirse y vuelve a la senda del equilibrio financiero". Desde su punto de vista, Vega de Seoane refleja que "jubilarse a los 67 es insuficiente".