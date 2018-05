Ágatha Ruiz de la Prada: "Firmé el divorcio con burka porque a Pedro J. no le quiero volver a ver ni en pintura"

Ágatha se atreve con todo, además de su línea de moda participa en el diseño de azulejos e incluso ha prestado su imagen a una web de citas, que confiesa no haber tenido tiempo de probar. "Este año me propusieron algo muy divertido. Mi mayor competidor me ofreció ser imagen de su marca. Es algo artístico y muy innovador que ha funcionado genial", asegura.

Confiesa que su matrimonio y divorcio de Pedro J. ha sido muy cinematográfico, por eso no le extraña que le hayan ofrecido llevarlo al cine. "Un director muy bueno me lo ha propuesto y me lo estoy pensando", destaca. Sobre el burka que levo puesto en la firma de su divorcio de Pedro J. reconoce que es lo que más popularidad le ha dado de todos sus proyectos. "Lo hice porque después de separarme no le quiero volver a ver la cara ni en pintura a ese hombre. Muchas mujeres divorciadas lo entendieron y se sintieron identificadas conmigo".

Amiga íntima de Eduardo Zaplana, asegura que su detención le ha causado una gran sorpresa y disgusto. "Me llevé un disgusto horrible y llamé inmediatamente a su mujer. Espero que las acusaciones sean falsas o que se porten lo mejor posible con él".

Ruiz de la Prada ha opinado sobre la polémica del chalé de Pablo Iglesias en Galapagar. "No puede ser más feo. Pensé que Pablo Iglesias tenía mejor gusto, esa casa la tienes que tirar entera".