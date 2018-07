VÍDEO | Las declaraciones del gurú que captó a Patricia Aguilar en una secta: "Tenía una relación disfuncional con sus padres"

LAS EXPLICACIONES DE FÉLIX ESTEBAN MANRIQUE

Félix Esteban Manrique, el falso gurú que introdujo a Patricia Aguilar en una secta que practicaba la magia sexual y por la que viajó hasta Perú, asegura que la española no se encontraba en una situación de abandono. Preguntado por la Policía sobre el estado de Patricia y otras mujeres que fueron rescatadas de una cabaña en medio de la selva con varios niños declaró que no se encontraban en estado de desnutrición. "Tampoco estaban abandonados, yo vivía allí, lo que ocurre es que estaba en otra zona porque había ido a comprar un colchón pero tenía pensado regresar al día siguiente con mi mujer después de que le hicieran una ecografía". Niega que hayan rescatado a Patricia porque argumenta que la joven "estaba a su libre albedrío". "Ella tiene una relación disfuncional con sus padres, es tema de ella, no intervengo y no juzgo", declaraba.