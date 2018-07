Una reportera de Espejo Público, víctima de tocamientos y comentarios sobre su físico en San Fermín

INICIO DE LAS FIESTAS DE PAMPLONA

En el primer fin de semana de los San Fermines la consigna 'No es no' ha resonado entre las calles de Pamplona como recuerdo del caso de abuso sexual de 'La Manada' a una joven en 2016. Espejo Público ha querido comprobar de primera mano qué piensan los asistentes a la fiesta. Entre el sexo femenino queda la sensación de que las faltas de respeto y las situaciones incómodas son demasiado habituales. ¿Es lo mismo para un hombre y para una mujer recorrer las calles del Casco Viejo de la capital navarra?. El ejercicio es muy sencillo pero el resultado no puede ser más revelador: el reportero de Espejo Público recorre la calle sin ningún problema, mientras que la periodista del programa se enfrenta a continuos comentarios sobre su aspecto físico y a tocamientos por parte de algunos varones.