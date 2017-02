Una de las hijas de la viuda de la CAM estuvo a punto de atropellar a su madre antes del crimen

SEGÚN RELATÓ UNO DE LOS TRABAJADORES

"Si no me aparto, me pilla el coche, conducía mi hija María del Mar", así relató Mari Carmen Martínez el intento de atropello que sufrió por parte de una de sus hijas a uno de los empleados de su finca. Esta es la declaración que aparece en el sumario de uno de los trabajadores sobre el crimen de la viuda de la CAM por el que han detenido a su yerno.