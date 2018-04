Un vídeo grabado tras la agresión de Alsasua muestra a uno de los guardias civiles sin visibles signos de violencia

Continúa el juicio por la presunta agresión a dos guardias civiles en Alsasua (Navarra). Una nueva prueba podría dar un giro al caso. Se trata de un vídeo grabado con un móvil que muestra a uno de los guardias civiles que supuestamente fue agredido. El joven camina tranquilamente por los exteriores del bar donde se produjeron los hechos sin llamativos signos de violencia.

Viste una camisa blanca en la que no se ven marcas de patadas ni aparentes restos de sangre. Sin embargo, se desconoce el momento exacto en el que se grabaron las imágenes por lo que la discusión podría haber terminado horas antes y haberse calmado ya los ánimos.

"No vas uniformado y deberías dar explicaciones de lo que has hecho. Hijo de puta, que valiente"

En el vídeo se escucha al grupo de los presuntos agresores increpar al guardia civil mientras una ambulancia y la Ertzaintza se encuentran en el lugar de los hechos. Los jóvenes afirman que el guardia civil ha reducido a una persona que se encontraba borracha. "Éste no estaba de guardia ni iba uniformado", aseguran entre gritos.

"¿Se puede seguir hablando contigo o ya entran los cuerpos de la ley aquí?", pregunta uno de los supuestos implicados al guardia civil. "Tu no vas uniformado y deberías dar explicaciones de lo que has hecho. Me ha pegado y me ha dicho de todo, parece que va escoltado. Hijo de puta, que valiente", son algunas de las frases que se escuchan en el vídeo.