Un joven de 16 años con leucemia coge el testigo de Pablo Ráez e inicia una campaña de donación de médula

La iniciativa de Adolfo Sánchez ha puesto en marcha una plataforma solidaria a la que se han sumado decenas de caras conocidas para sensibilizar de la importancia de donar médula. Verónica Andreu es la portavoz de esta plataforma. Asegura que "Adolfo se encuentra bien y seguro de que se va a curar, aunque los días que tiene quimioterapia está un poco más flojito".

Pablo Ráez ha sido su impulso pero la plataforma quiere visibilizar la necesidad de donantes por las más de 27.000 personas que necesitan un donante de médula en España. Puntualiza que se necesitan "donantes activos que no se echen para atrás en el último momento antes de donar". "No sólo ir al análisis preliminar, si te llaman en cinco años y te dicen que eres compatible con una persona en Canadá, que no te eches atrás", reclama.