Un español residente en Reino Unido sobre la crisis de las lechugas: "Con el Brexit ha subido el precio y hay menos verduras"

"En España los supermercados acumulan frutas y verduras pese al desabastecimiento en Inglaterra". Es el sorprendente titular de 'The Sun', que no duda en señalar que en España se ven "decenas de lechugas icebergs" en los estantes de los supermercados, mientras que en Reino Unido tienen que "racionar" las lechugas.

Espejo Público ha visitado distintos fruterías y ha comprobado que no se está acumulando más lechuga y la oferta y demanda no ha variado. Alberto Muñoz es un español residente en Reino Unido. Asegura que "en supermercados como Tesco se nota que hay menos calabacín y lechuga". "No hay razonamiento pero el precio se ha incrementado y hay menos", destaca.

Destaca que Reino Unido importa prácticamente toda la verdura de España y el 90% de la fruta. Ha notado que desde la victoria del Brexit los precios han subido.

En cuanto a las lechugas, asegura que la escasez ha hecho que muchos restaurantes hayan tenido que cambiar la variedad de lechugas que ofrecen a sus clientes.