Santi Vila estudiaría dejar el Govern por no compartir los planes independentistas

Rebelión en las filas de Carles Puigdemont con la posible dimisión de varios consejeros

Santi Vila estudiará cómo dejar el Govern antes del jueves, aunque no es el único consejero que le ha planteado a Carles Puigdemont que deben ir a un escenario de elecciones autonómicas.

Marcos Lamelas, de 'El Confidencial', cuenta qué sabe de la cena de la patronal Cecot en la que Santi Vila le planteó a Carles Puigdemont, delante de muchas personas, que debía olvidarse de la DUI y convocar elecciones autonómicas.

Vila es una persona muy cercana al presidente de la Generalitat, es amigo personal de él pero siempre ha mostrado un perfil conservador, más moderado en lo que se refiere a la independencia y, desde luego, no se va a dejar arrastrar por los postulados más extremistas de la CUP. En la incitación de estos últimos días de la CUP y de Arran para que la gente sacara dinero de los bancos y bloquear el sistema, él como consejero de Industria se mostró absolutamente en contra, quiere demostrar que no está a favor de esta estrategia de la desobediencia y de la insumisión que está llevando Junts pel Sí.

Pero no es el único consejero que muestra su incomodidad, en mayor o menor grado. Hay algunos que siendo firmemente independentistas también lo están haciendo como el conseller de Interior, Joaquim Forn. Él ha dicho que un hipotético escenario después de la DUI no estaría dispuesto a mandar a los Mossos d'Esquadra a que se enfrentara con la Guardia Civil o con la Policía Nacional. La consellera de Governació, Meritxell Borràs, tampoco se siente cómoda y tampoco está cómodo Carles Mundó, conseller de Justicia, un caso particular ya que pertenece a Esquerra Republicana y es una persona muy próxima a Oriol Junqueras.

Santi Vila se declara ideológicamente "moderado y liberal", tener identidades múltiples nunca ha sido un problema para él. "Yo puedo ser catalán, español y muchas cosas en la vida", asegura Santi. Siempre se ha desmarcado del giro soberanista que ha dado su partido, el PDeCAT.

Primera imagen de Santi Vila tras publicarse este martes su posible dimisión