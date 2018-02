Sànchez: "Una medida que impida que pueda regresar a Barcelona no va a solucionar un problema que existe en Cataluña"

"El derecho a la libertad es un bien muy preciado. Una medida que impida que yo hoy pueda regresar a Barcelona no va a solucionar, en absoluto, un problema que existe en Cataluña. Es un problema político. La voluntad de una mayoría de los ciudadanos seguirá ejerciéndose democráticamente y cívicamente", estas fueron las últimas palabras de Jordi Sànchez en su declaración ante el juez antes de ingresar en prisión.

El programa Espejo Público ha tenido acceso en exclusiva a estas declaraciones, en las que el expresidente de ANC negó que sus actuaciones incitaran a la movilización. "Yo comuniqué al teniente (de la Guardia Civil) que lo haríamos desde ese vehículo", aseguró ante el juez, explicando que era la única manera que tenían "para poder dirigirnos a esas personas y pedir la desconvocatoria", algo que, según asegura, es lo que hicieron. Tanto él como Jordi Cuixart pidieron que la movilización fuese permanente y que no parase hasta que se liberen a los detenidos.

Por su parte, Cuixart se acogió a se derecho "de no declarar por no reconocer la competencia de este tribunal en los hechos" que se le acusaban, unos hechos que no reconoció "como delito".

En su declaración, Raül Romeva aseguró que llevaba "25 años militando en la objeción de conciencia, en el pacifismo, en la lucha por los derechos fundamentales de forma siempre pacífica y siempre democrática". "Siempre hemos defendido el derecho de expresión, derechos fundamentales, siempre por la vía pacífica, por la vía democrática y, por tanto, nunca alentando el entorpecimiento y mucho menos organizándolo", señalaba el exsconsejero de Exteriores.

Carles Mundó explicó, sobre la 'partida del referéndum', que debía "responder a lo que en su día, con motivo de la aprobación de los presupuestos de la Generalitat correspondientes al año 2017, se vino a llamar mediáticamente la 'partida del referéndum'". "Fue impugnada al Tribunal Constitucional y el TC anuló esa partida. Con lo cual si la Intervención General bloquea esa partida es evidente que ningún departamento del Govern puede realizar ningún gasto porque no sería autorizado por la Intervención", señaló en su declaración.

Por último Dolors Bassa negó en su declaración haber "participado y promocionado" el referéndum. "Yo soy maestra de la escuela cristiana de Torriekka de Montgrí, de una escuela concertada y mis principios son contrarios a cualquier violencia, a cualquier tema de violencia en la calle y donde sea. Por tanto, no he participado y no he promovido ni en mis declaraciones nunca he hablado de denuncia, al contrario, siempre de pacifismo y tranquilidad en todos los sitios", aseguró.