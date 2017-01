Este nuevo trabajo de Bustamante, le va a llevar por toda España en una gira de conciertos acústicos "ya tenía ganas de hacer algo así", afirma Bustamante. David se confiesa un apasionado del deporte, "le dedico un mínimo de dos horas diarias. Hay que estar muy en forma para aguantar un concierto de varias horas", reconoce.

En cuanto a su vida personal, Bustamante se ha confesado "muy enamorado de Paula", su mujer y "embobado" con su hija de año y medio. Sin embargo, no se olvida de todos aquellos que le han intentado hacer la vida imposible. Según Bustamante "me han provocado infinidad de veces y me han querido presentar como un monstruo. Pero, el tiempo pone a cada uno en su lugar".

En cualquier caso, se muestra dolido por todo el daño que le han hecho "los que me atacarón deberían pedir perdón, pero no lo han hecho", dice.