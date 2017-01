Patricia Yurena, finalista de Miss Universo: "Donald Trump me hizo una propuesta de trabajo y siempre me trató con respeto"

Después del certamen de Miss Universo en el que fue finalista, la modelo recibió una propuesta personal de la mano de Donald Trump. "En la fiesta después del concurso se acercó a mi con sus guardaespaldas y me hizo una propuesta interesante aunque me daba vértigo porque siempre le he visto como una persona muy machista y no comparto su filosofía de vida", asegura la modelo. Por ese motivo Yurena decidió seguir su carrera en España.

La que fuera Miss Universo destaca que Trump siempre la trató con respeto. Sobre los comentarios machistas del recién elegido presidente de EEUU sostiene que "uno es esclavo de sus palabras". "Trump no tiene los valores que para mí debería tener una persona. Me parece insólito que sea presidente de EEUU", mantiene.