Otra madre vio un posible maltrato en el colegio de Getafe investigado por vejar a un niño con autismo

La secretaria de Afanya, la asociación de familias de niños y adultos con trastorno generalizado del desarrollo, asegura que a su sede llegaron más quejas de otros padres cuyos niños acudían al colegio de educación especial Ramón y Cajal de Getafe.

"Una madre nos comentó que mientras dejaba a su hijo en el centro vio como una profesora gritaba y zarandeaba a otro niño porque le estaba dando pataditas. Esto llegó a Inspección Educactiva y no se hizo nada. La directora la trató fatal", asegura

Virgina Gil es madre de un niño con autismo que acude al Ramón y Cajal. Asegura que en su caso no ha tenido ninguna queja sobre el trato que le dan a su hijo aunque sí sabe de otras madre que se han quejado "por determinados tratamientos pedagógicos incorrectos". Apunta a que entre los padres hay miedo dado que no es fácil que te asignen un centro para el niño y quieren incomodar lo menos posible. "Hay fractura entre los padres porque no es plato de buen gusto creerte que esas grabaciones son reales", señala.