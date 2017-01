Los padres de Alejandro están destrozados tras ver como su hijo ha ingresado en prisión para cumplir la condena de 5 años que se le impuso por robar 79 euros con una tarjeta falsa. "Estamos muy mal", asegura su madre.

"Creo en la Justicia pero hasta que no lo vea fuera, no voy a estar tranquila. Mi hijo cometió un error y lo ha reconocido, pero no es justo que esté allí encerrado", aseguran sus padres en Espejo público.