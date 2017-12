El vídeo de dos expertos en finanzas explicando las hipotecas se ha hecho viral, cuenta con más de dos millones de visualizaciones. ¿Esperaban esta repercusión los protagonistas del viral sobre hipotecas? Silvia y Simón han sido despedidos tras protagonizar este polémico vídeo en Internet. Se defienden explicando que era una estrategia de marketing. Pretenden empezar una empresa nueva, y hacer publicidad.

"Queríamos parecer tiburones financieros, capitalistas, materialistas e inmorales"

"El vídeo en sí era un poco tedioso y decidimos darle un poquito de gancho", ha confesado Silvia Charro, bastante molesta con las opiniones vertidas en Internet. "¿Cómo demuestro que no me he tomado nada? Yo me siento acusada", se ha quejado en 'Espejo Público'.

Luis Balcarce, jefe de redacción de 'Periodista Digital' , ha entrado por teléfono para explicar los motivos de publicar este vídeo. "Queríamos que de una forma fácil nuestros lectores entendieran lo que pasa con el mercado de las hipotecas. El resultado nos encantó, porque era muy diferente y al estilo de 'Periodista Digital'", ha zanjado.

Aquí puedes ver la entrevista completa (a partir de las 3 horas 37 minutos y 10 segundos del vídeo).