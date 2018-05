Los audios de WhatsApp de 'La Manada' de la noche del abuso sexual: "Vaya vacilón tengo churra, esto no tiene límites"

Los cinco detenidos por violar a una mujer durante las fiestas de Pamplona en 2016 compartían un grupo de WhatsApp con otros amigos sevillanos llamado 'La Manada'. En este grupo, los detenidos se enviaron audios en los que expresaban sus planes en sanfermines.

"En Pamplona, las ideas claras: buscar a gorditas con casa"

Los jóvenes lo tenían claro: querían buscar a una 'gordita' con la que mantener sexo en grupo. "Quillo en verdad follarnos a una buena gorda entre los 5 en San Fermín sería apoteósico. Prefiero follarnos a una gorda entre cinco que a un pepino de tía yo solo", espetaba uno de los acusados.

"Muy importante la droga. Que no se os olvide, que la echaremos en falta después", decía otro miembro de 'La Manda' en un audio. En estos audios, reiteran su plan de buscar a una 'gordita': "En Pamplona las ideas claras, tío. Buscar a gorditas con casa. Gorditas pamplonicas y vamos donde nos vamos". La misma noche en la que se produce la presunta agresión los jóvenes presumen de haber consumido una gran cantidad de drogas:"Los 300 euros que me tocaron en el póker me los estoy tomando en drogas". El abogado de 'La Manada' reconoce que los audios son "de baja catadura moral", pero insiste en que en ninguno de ellos se habla de buscar a ninguna víctima para cometer una violación.