Las amenazas que recibió Diana Quer de un exnovio: "Te vas a ir escarná"

Un exnovio de Diana Quer al que investiga la Guardia Civil la amenazó meses antes de su desaparición. Tal y como revela 'El diario de Aroussa' se trata de una expareja de la desaparecida que le envió mensajes en tono amenazante a través de aplicaciones de telefonía móvil y redes sociales.

Un aviso en su muro podría advertir a la adolescente madrileña con la que acaba de romper su relación de que algo malo podía ocurrirle. La amenazó con la frase: "Te vas a ir escarná" y también colgó fotografías para amedrentarla como la de una trituradora agrícola.

Se trata de publicaciones recuperadas por los investigadores a través de un informante que se puso en contacto con ellos vía correo electrónico.

"Buenas noches, mirando el facebook de.... al que manda el 'wasapp' de 'El gitano me está llamando morena ven aquí', he visto que tiene como amigo al exnovio de Diana Quer que a su vez en su Face pone una frase significativa: "Te vas a ir escarná. Él es de Toledo y por allí hablan así cuando quieren decir 'quitar el hueso a la carne, nada menos'. Tal vez tenía ganas de venganza y se asoció con su amigo. No sé que pensar, pero no tiene nada de ella en su Face, tiene a Valeria Quer como amiga, eso sí, pero no a Diana que fue su novia."

Se trata de un joven con el Diana tuvo una relación sentimental hace varios meses y ahora su comportamiento borrando mensajes habría disparado las alarmas de la Guardia Civil. Ya fue investigado por la Benemérita cuando sus miradas se dirigían hacia el círculo de amigos y contactos más próximos a la adolescente. Además podría entrar en el perfil al que se llegó a referir Juan Carlos Quer, el padre de diana, cuando habló de "compañías poco recomendables" de su hija.

De momento la investigación ha revelado que la noche de la desaparición de Diana ese joven no se desplazó ni a Galicia ni a A Pobra. La investigación ha revelado que la vida de Diana el año antes de desaparecer tuvo como mínimo dos experiencias terribles.