La víctima de 'La Manada' rompe su silencio: "Todo el camino que he recorrido no es plato de buen gusto"

ENVÍA UNA CARTA A UN MEDIO DE COMUNICACIÓN

La víctima de 'La Manada' que denunció a los cinco jóvenes sevillanos por abusar sexualmente de ella en las fiestas de San Fermín de 2016 ha roto su silencio. La joven ha enviado una carta a un medio de comunicación en la que relata el calvario por el qué ha pasado tras denunciar a los condenados por abuso. "Os puedo asegurar que todo el camino que hay que recorrer no es un plato de buen gusto, pero qué hubiera pasado si yo no hubiera denunciado", señala. "No os quedéis callados porque si lo hacéis estaréis dejándoles ganar a ellos", afirma en la misiva.