La Policía Municipal de Madrid, en pie de guerra con el Ayuntamiento a las puertas del Orgullo Gay

RECLAMAN MEJORAS LABORALES

La Policía Municipal se ha rebelado contra el ayuntamiento de Madrid. Los efectivos denuncian que desde 2005 no han tenido ninguna subida salarial y han perdido poder adquisitivo en los salarios. Solicitan una mejora de salarios que aumenten los 17 euros por hora que cobran por un servicio en jornada no festiva. Asimismo, ponen de manifiesto que se encuentran ante una plantilla envejecida con trabajadores que tienen 46 años de media. Carlos Bashón, de la asociación de Policía Municipal Unificada señala que son la Policía que más intervenciones hacen y sin embargo, los menos valorados de la Comunidad de Madrid. El concejal de seguridad de Madrid, Javier Barbero, asegura que con el PP han pasado cinco años sin que se convoque ninguna plaza y desde el Ayuntamiento han intentado sacar más plazas pero en Hacienda no les han hecho caso.