La madre del violador de Igualada: "Siento un dolor enorme por la víctima"

Rosa es la madre del llamado violador de Igualada Tomás Pardo Caro. No se explica cómo su hijo ha vuelto a violar a una mujer en Martorell cuando se encontraba de permiso penitenciario. "Tengo la cabeza bloqueada desde que mi hijo ha hecho lo que ha hecho", sostiene.

Asegura que su hijo estaba muy preocupado por no poder ver a su hija pero la jueza ya le había dado un permiso para poder verla. "No le preguntaba lo que hacía porque tiene 40 años. No esperaba que hiciera lo que ha hecho, tenía el tercer grado iba a ser jefe de cocina. No me explicó qué se le ha pasado por la cabeza", asegura.

Le pide perdón a la víctima y asegura que ella como madre está muy dolida. "Esto no se lo voy a perdonar jamás. Me ha hecho mucho daño porque todavía no estoy curada de la muerte de mi marido", asegura.