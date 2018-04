La madre de uno de los guardias civiles agredidos en Alsasua: "Lo que he pasado con mi hijo no se lo deseo a nadie"

Este martes los presuntos agresores de dos guardias civiles y sus parejas en la puerta de un bar de Alsasua (Pamplona) han declarado en sede judicial por un presunto delito de terrorismo. La madre de Óscar, uno de los guardias civiles con lesiones de mayor gravedad, cree que los acusados se han intentado exculpar unos a otros diciendo que no estaban allí. "Creo que estuvieron todos allí y sabían perfectamente lo que hacían", señala.

Asegura que su hijo "se encuentra tranquilo porque solo lleva la verdad". "Ahora sólo tiene que relajarse y contarlo", destaca. Sobre las declaraciones de la madre de uno de los acusados que le pedía que se pusiera en su lugar como madre le pide que sea ella la que se ponga en su piel. "Que se ponga en el pellejo de una madre que de madrugada recibe una llamada y no sabe cómo se va a encontrar su hijo. Que le van a operar y no sabe cómo va a quedar con 24 años de ese tobillo. No se lo deseo ni a ella ni a nadie", mantiene.