La madre de un niño del colegio que increpó a los hijos de guardias civiles: "Les humillaron ante toda la clase"

Algunos niños de la ESO relataron que los profesores preguntaron quiénes eran hijos de guardias civiles y les recriminaron las acciones del día del referéndum en Cataluña. El hijo de Paqui se sintió afectado por esta situación y su madre acudió al centro para sacarle de clase.

"Ellos no son nadie para decirle a mi hijo contra quién se tiene que manifestar. Los alumnos de la ESO son menores de edad y no pueden hacer nada sin el consentimiento de sus padres", ataja. Cree que los niños no tienen culpa de lo que ha ocurrido y no deben pagar por ello.

Asegura que a los hijos de los guardias civiles les humillaron delante de toda la clase. Denuncia que estas acciones entorpecen la enseñanza de los estudios de los niños. Está dispuesta a llevar el caso ante el Ministerio de Educación. "Que pidan ellos la revisión de las notas", señala.