La madre de la víctima del campo de tiro: "Él lo tenia premeditado, fue allí para acabar con su vida"

María del Mar Chambó, madre de la joven asesinada por su novio en el campo de tiro de Las Gabias (Granada), todavía no puede creer que no pudiera hacer nada para impedir la muerte de su hija. Aunque en un primer momento se informó de la muerte como un accidente ella tenía claro que se trataba de un crimen. "En cuanto comencé a escuchar los audios supe que no se trataba de un accidente. Él lo tenía premeditado y en cuanto llegó al campo de tiro lo primero que hizo fue acabar con su vida".

Nuevos audios de WhatsApp que la víctima envío a sus amigas días antes del crimen revelan que la joven quería terminar la relación y pasar página. Asegura que cuando le dijo que no la volviera a llamar hasta que tuviera las cosas claras el joven la telefoneó insistentemente y ésta acabó apagando el teléfono. "Ni hemos vuelto ni lo hemos dejado, tuvo una crisis y ahora está tomando las pastillas", confesaba la joven.

La madre de María del Mar lamenta que los padres del joven, que terminó con su vida después de matar a su pareja, no hicieran algo para evitar la tragedia. "Lo tengo hincado en el corazón. Si yo soy esa madre nunca le hubiera echado el cargo a mi hija diciéndole que no le deje porque cualquier día se puede dar un tiro", lamenta.