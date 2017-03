La madre de Diana Quer: "Creo que mi hija Diana fue raptada por encargo, y que sigue viva"

Tras siete meses y un día de la desaparición de Diana Quer, su madre ha concedido una entrevista a 'La Voz de Galicia' en la que ha mostrado su firme postura ante la idea de que su hija fue raptada y trasladada a otro país.

Guiada por su intuición, piensa que Diana fue siempre el objetivo de los raptores, de los cuales desconoce su procedencia, pero conocían a la perfección la ubicación de su casa y el trayecto que hizo la joven para volver.

"Ella me escribió sobre esa hora para decirme que subía por su cuenta a casa, por lo que me despreocupé y me fui a dormir. Por la mañana, al ver que no estaba, no me cuadró. Cuando me dijeron que regresó antes de acabar al fiesta, y sola, me preocupé", confiesa la mujer.

Diana López se muestra agradecida por la acción de los cuerpos y fuerzas de seguridad. "Ellos son una gente estupenda. Para mí ya son como una pequeña familia".

Aunque la preocupación le invade, Diana López no ha tenido la necesidad de recurrir a la ayuda médica, sino a la fe y Dios, aunque asegura que "hay días que se hace muy duro".