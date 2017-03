La hermana de la viuda de la CAM: "Estoy preocupada por si mis sobrinas están implicadas en el crimen de su madre"

Antonia, hermana de María del Carmen Martínez conocida como 'viuda de la CAM', ha declarado en los juzgados en relación al asesinato a tiros de su hermana. La tarde en la que su hermana murió asesinada en un lavadero de coches propiedad de la familia fue ella misma quien la llevó a recoger su automóvil.

Normalmente era ella quien la acompañaba cuando iba a recoger un coche y solía esperar a que le hicieran entrega del vehículo. Sin embargo esa tarde no la esperó. "Si me hubiera quedado igual no la hubieran matado", lamenta.

Miguel, uno de los yernos de María del Carmen se encuentra en prisión acusado del crimen. La hermana de la víctima le define como un hombre muy impulsivo con ataques de ira. "Una vez en una mesa se enfadó, dio un golpe en la mesa y le dijo a su mujer que se iban", relata.

Antonia mostró en sede judicial su preocupación por si alguna de sus sobrinas estaba implicada. "No han mostrado ningún gesto de dolor ni arrepentimiento", explicaba.