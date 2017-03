La farsa de Paco Sanz para conmover con sus vídeos: "Los bancos no me dan dinero y no sé cómo voy a vivir este mes"

Paco Sanz, el valenciano detenido por usar el dinero que pedía para comprar medicamentos con otros fines y exagerar su enfermedad, se valía de vídeos emotivos para conmover a los donantes.

En uno de ellos cuenta que se dirige al banco a pedir que le reestructuren los pagos porque este mes no llega. "Los medicamentos han costado mucho y ha habido problemas", relata con el rostro compungido.

Finalmente, tras acudir a su cita en la entidad financiera Paco Sanz cuenta que no le han ampliado los plazos ni el crédito. " Los bancos no están para ayudar. No sé como me voy a apañar este mes, esperemos un milagro", implora.