La familia de Francisca Cadenas sigue buscando a la desaparecida un año después de que a la mujer se le perdiera la pista en un callejón

Se perdió su rastro en los 50 metros que separan su casa de Hornachos (Badajoz) del domicilio de un amigo. La familia de Francisca Cadenas pide la intervención de la UCO y convocan esta noche, una concentración en su pueblo.

Diego, uno de los hijos de Francisca reclama que la UCO intervenga en el caso. "No entendemos cómo cuando habían pasado tres meses sin noticias de mi madre la UCO no interviniera en el caso", señala. Su familia y amigos salen todos los días a buscarla, no encuentran explicación a su desaparición. A por qué una mujer sin aparentes enemigos haya desaparecido de la noche a la mañana.

Según ha podido saber Espejo Público los investigadores mantienen por el momento varias líneas abiertas y han decretado el secreto de sumario para preservar la seguridad de las actuaciones.