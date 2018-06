La bronca entre Lidia Falcón y el abogado de 'La Manada': "Ten moral para defenderlos y no mientas como lo estás haciendo"

ENCONTRONAZO EN PLATÓ

La jurista y activista feminista Lidia Falcón ha mantenido un tenso diálogo con el abogado de cuatro de los cinco miembros de 'La Manada', Agustín Martínez. Falcón consideraba que aplicando la ley de enjuiciamiento judicial vigente los condenados por abusos deberían de estar en la cárcel. Martínez le recomendaba a Falcón que retomara su idea de fundar un partido comunista, recomendación que no gustaba nada a la abogada. "No acepto que me dé consejos. Yo te recomiendo que tengas moral para defenderlos y no mientas de la manera que lo estás haciendo", señala.