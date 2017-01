PIDEN 9 AÑOS DE PRISIÓN

La vida de Julián Muñoz sigue con su particular calvario judicial. Ha tenido que acudir a los juzgados por un convenio urbanístico en 1998, que pudo costar al ayuntamiento de Marbella 400.000 euros y por el que Fiscalía, pide 9 años de prisión para Muñoz. "No me interesa la política actual", asegura.