Josef Ajram: "Si Podemos llega a entrar en el Gobierno se hubiera producido una hecatombe en la bolsa"

El escritor, deportista y experto en información bursátil, Josef Ajram, acaba de publicar el 'Pequeño libro de la superación personal 2' con consejos para conseguir lo que te propongas y "saber utilizar efectivamente los recursos para tener éxito". Considera que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez es un ejemplo de superación. "Un jugador nefasto se ha convertido en un entrenador excelente, ha sabido fichar muy bien", ha señalado.

Define el nuevo Consejo de Ministros de Pedro Sánchez como un 'dream team' "con gente de capacidad excepcional". "Ha conseguido rodearse de un buen equipo, algo que Rajoy no consiguió", mantiene.

Para Ajram el comportamiento de la bolsa "es siempre muy histérico" y hasta que no se supo quien iba a formar el nuevo Gobierno no cesó su caída. En plena moción de censura Ajram era partidario de que Rajoy dimitiera. Considera que lo que ha tranquilizado a los mercados ha sido ver finalmente que Podemos no ha entrado en el Gobierno con ningún cargo."Eso podría haber provocado una hecatombe en la bolsa los días posteriores".

Ajram cree que estamos ante "el Gobierno de Izquierdas más centrista que se ha vivido en España". Este experto en Economía cree que el final de 2018 será "bastante complejo a nivel financiero".