Javier Vega de Seaone: "Donald Trump no puede frenar el proceso de globalización que estamos viviendo"

Javier Vega de Seaone, presidente del Círculo de empresarios, cree que lo más preocupante de las políticas de Donald Trump es que está cumpliendo con su programa. "Está siendo coherente y eso es lo más inquietante", destaca. Vega de Seaone esperaba que el nuevo presidente de EEUU fuera más razonable y realista.

"La explosión de tecnología en Silicon Valley viene de la mezca del talento extranjero y esa mezcla ha funcionado muy bien. Estamos metidos en una dinámica de globalización que ni el propio Trump puede frenar", destaca.

Considera que el PSOE ha sido un pilar fundamental en la democracia española y después de los desencuentros para formar Gobierno la figura que ha aportado sensatez ha sido Javier Fernández. Considera que Fernández no tiene ambición de poder. "Está haciendo un buen trabajo y se percibe como una persona sensata y bien intencionada", sostiene.

El empresario ha querido justificar las declaraciones que le enemistaron con Cataluña en las que dijo que "los empresarios huyen como de la peste de las autonomías sin seguridad jurídica". Asegura que en ningún momento se refirió a Cataluña, sino que hablaba de los lugares que no tienen ni buena seguridad jurídica, estructuras o sistema educativo. "Si no se cumplen determinadas condiciones los empresarios no invierten", manifiesta.

Ve normal que las personas se deslocalicen por los impuestos de sucesiones, donaciones y patrimonio porque ese patrimonio ya pagó sus impuestos en su día y es lógico que las personas vayan donde se sientan mejor tratados.