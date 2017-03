Javier Negre, primer periodista en denunciar el acoso de Podemos: "Usan las mismas técnicas de intimidación que la izquierda abertzale"

Javier Negre comenzó a recibir coacciones del entorno de Podemos después de publicar en La Otra Crónica de El Mundo un artículo sobre el concejal de Podemos Andres Bódalo.

"Le estaban comparando con Nelson Mandela y una hermanita de la caridad y me dediqué a buscar sus antecedentes penales y conté cómo sacó a una heladera de Úbeda por una ventana. Hechos por los que fue condenado", asegura.

La APM y la FAPE se pusieron en contacto con él cuando tuvieron constancia del acoso que estaba sufriendo el periodista. Le ofrecieron su amparo y Negre lo aceptó."Aunque sinceramente no me afectaba lo que hacían personas que menosprecian a las víctimas del terrorismo, se han mofado de la muerte de Rita Barberá y quieren convertir a España en Venezuela. Si me ataca esa gente es que lo estoy haciendo bien", asegura.

Los ataques comenzaron en Twitter. Meses después un colaborador de Pablo Iglesias le llamó 'rata' por contar en un artículo que Podemos se negó a guardar un minuto de silencio por la muerte de Rita Barberá.

Javier Negre fue corresponsal de El Mundo en el País Vasco y asegura que las técnicas de intimidación y los mensajes amenazantes que ha recibido del entorno de Podemos le recuerdan cómo actuaba la izquierda abertzale y Bildu.

"Podemos quiere conseguir en una Universidad que muchos se mofen de alguien que está haciendo su trabajo. Hay que recordar al señor Pablo Iglesias que España no es Venezuela y nunca lo va a ser", sostiene.