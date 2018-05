Javier Negre, atacado por colectivos independentistas: "Cataluña empieza a parecerse al País Vasco"

El periodista Javier Negre identificó en un artículo a los 9 profesores del instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat) que según la Fiscalía habían humillado y menospreciado a hijos de Guardias Civiles el día posterior al 1-O. Poner nombres y apellidos a estos docentes le ha costado el escarnio público de colectivos independentistas en las redes sociales. "Están difundiendo fotos mías con mis padres, dando sus apellidos y dando datos personales. Entiendo que me ataquen a mí pero no a mi familia", lamenta.

Negre trabajó en el País Vasco y asegura estar acostumbrado al señalamiento público. "Me preocupa que Cataluña cada vez se parezca más al País Vasco, en ese sentido", señala."Si no me metieron el miedo en el cuerpo en el País Vasco, no lo va a hacer gente que se ha ido a Suiza y Bélgica para no estar en Soto del Real".

Se reconoce como amante incondicional de Cataluña y asegura que este hecho no le va a quitar las ganas de seguir viajando allí. "Me encanta Cataluña, voy a seguir yendo allí, ni siquiera se me ha dado la posibilidad de hablar".