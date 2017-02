"Admito un porcentaje de engaño. Reconozco solo el delito de estafa por el engaño a partir de junio pero yo no leí ese documento ni me hice pasar por un personaje de la empresa", sostiene Frank Serpa. Si se demuestra que es desde junio cuando él empieza a pedir dinero y no antes, el agravante impuesto por el juez se pierde.

Reconoce que se quitó las cejas y el pelo "para hacer el paripé" y despertar lástima entre sus víctimas. Se identifica con la frase: 'la supervivencia tiene una cara muy dura". Serpa pensaba que podría controlar su propia mentira pero es consciente de que no supo frenar.

Asegura que la única vez que hubo "un boom con la donación de dinero" fue por una comida benéfica en la que recaudó más de 5.000 euros.