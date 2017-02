Fran Rivera, cara a cara con un antitaurino: "La esencia del toreo no es matar al animal, hay sangre del toro y del torero"

Fran Rivera se ha visto las caras con Óscar del Castillo, un antitaurino aficionado a saltar a las plazas de toros en señal de protesta. Fran asegura que no le hace falta defender el toro "porque está establecido por ley".

"El toro es arte lo miren por donde lo miren", señala. No entiende que se permita a una persona saltar a una plaza de toros y lo compara con el fútbol. "Cuando alguien salta al campo de juego se le prohíbe la entrada en ese campo de fútbol y no entiendo porque eso no pasa con el toro", matiza.

Para Fran Rivera la esencia del toreo no está en matar al toro. "El toreo se paga con sangre del toro y sangre de los toreros", señala.