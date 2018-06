Feministas contra 'puteros': "Abusáis de las prostitutas, sois violadores de mujeres"

TENSO DEBATE EN EL PLATÓ

Teresa Lozano y Zua Méndez, son dos feministas conocidas como las 'Towanda Rebels'. Uno de los últimos vídeos de estas dos mujeres titulado 'Hola Putero' ha generado una gran controversia en las redes sociales. Jesús Rodríguez se reconoce como 'putero'. Pagar por sexo pero afirma que no es "una bestia". "Me gustan las trabajadoras sexuales españolas que tienen cierta experiencia y han descifrado las claves del placer del hombre", asegura. Lozano le ha espetado que ellas hablan con mujeres y no abusan de ellas: "No como hace usted que es un violador de mujeres".