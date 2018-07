OKUPAS EN CASA

Tras la reciente ocupación de su propiedad Ángel Colmenero, víctima de los okupas, ha decidido seguir adelante con la denuncia por la vía judicial. Esta decisión la ha tomado porque no prevé que pueda llegar a un acuerdo con el nuevo ocupante de su casa. Además, no le da garantías de que vaya a abandonar la vivienda. Al denunciar demostró que es el legítimo propietario y no ve lógico que en menos de 24 horas desde que se dio el aviso no acudiesen las autoridades.