'Espejo Público' accede a la declaración del mayor Trapero ante la jueza el pasado viernes

"Nos enteramos de los registros por la televisión", asegura Josep Lluís Trapero

El programa desvela los detalles de la declaración del mayor Trapero de los Mossos ante la jueza y acusa de mentir a la Guardia Civil de mentir durante su declaración.

El jefe de los Mossos d'Esquadra tuvo que declarar por sedición en referencia a los acontecimientos ocurridos el pasado 20 de septiembre en Ramblas de Cataluña delante de la consejería de Economía y Hacienda. La Guardia Civil fue a hacer un registro intentado localizar pruebas relacionadas con el referéndum ilegal del 1 de octubre y una multitud se congregó a las puertas de la consejería, fue entonces cuando la Guardia Civil pidió la ayuda de los Mossos para poder salir y que estos no se la ofrecieron.

Trapero sale de la Audiencia Nacional en libertad sin medidas cautelares pero volverá a ser citado a declarar por sedición

El jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, ha llegado a la Audiencia Nacional a las 8:30 horas para declarar como investigado por un delito de sedición en relación al asedio a la Guardia Civil en una operación contra los preparativos del 1-O en la Consejería de Economía de la Generalitat el pasado 20 de septiembre.

Trapero llegaba media hora antes de su cita vestido de uniforme y acompañado de dos mossos también uniformados. Ha sido el primero de los cuatro en llegar al tribunal para declarar ante la juez que, igualmente, ha llamado a la intendente de los Mossos Teresa Planas y a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

Trapero ha defendido que la actuación del cuerpo en el asedio a la Guardia Civil durante el registro a la Conselleria de Economía fue "correcta y necesaria" y ha denunciado que no se les avisó "con suficiente antelación". Un comunicado de los Mossos d'Esquadra difundido tras su declaración afirma que Trapero ha trasladado a la juez que, al no avisarles con tiempo del registro, el dispositivo no se pudo planificar y eso "obligó a irlo adaptando en función de las circunstancias". "La primera noticia que tuvieron los Mossos sobre la actuación policial de la Guardia Civil llegó a través de los medios de comunicación", afirma la nota.