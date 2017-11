Marta Pascal, PDeCAT: "Estamos tranquilos porque Puigdemont sabe lo que hace"

'Espejo Público' habla con Marta Pascal, coordinadora general del PDeCAT. Nacho Abad le ha preguntado si las personas que van a declarar este jueves están con miedo y ella cree que "miedo no es la palabra" y ha confesado que "están muy convencidos de que votar no es ningún delito" aunque asegura que "la situación no es fácil, es delicada ya que se les acusa de unos delitos que no han cometido". Además, Marta Pascal asegura que los ha visto "con ganas de colaborar".

Sobre si Puigdemont va a acudir a la Audiencia Nacional, Pascal dice que "él expresó de manera muy clara en un comunicado su voluntad de colaborar con la Justicia", y añade que lo conoce mucho y que "lo que dice (Puigdemont) lo dice con mucho convencimiento".

Marta Pascal desconocía que Puigdemont se fuese a marchar a Bruselas el pasado domingo, aunque le defiende alegando que "recibí una llamada de su gabinete, no es más noticiable este hecho" y reitera que "Puigdemont sabe lo que hace, es nuestro president".

"El president de la Generalitat y los consellers lo siguen siendo a pesar del artículo 155", afirma la coordinadora general del PDeCAT.

Sobre su presentación en las elecciones asegura que se presentan porque son "demócratas" y consideran que tienen una "oportunidad de oro". Además, Pascal cree que "nunca este país había llegado tan lejos en su voluntad de ser libre".