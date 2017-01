¿En qué cambia el Toro de la Vega este año?

La Junta de Castilla y León prohíbe la muerte de animales en público vetando así el polémico Toro de la Vega que este año pasa a llamarse Toro de la Peña. El toro bajará desde la plaza de Tordesillas hasta la vega donde, en esta ocasión no será alanceado hasta la muerte.

Las diferencias del toro de la Peña con el de la Vega es básicamente una, el toro no será alanceado públicamente hasta morir con respecto a las ediciones anteriores. Sí habrá un recorrido del toro desde la plaza hasta la vega pero una vez terminado, y ya sin público, un veterinario sacrificará al animal, pues se considera al toro que ya no es apto para la lidia. El cambio que no ha gustado nada en Tordesillas.