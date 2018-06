'El prenda' de 'La Manada': "Estoy muy contento con el recibimiento de la gente, me dicen que por fin se ha acabado la injusticia"

SEVILLA | PRIMERAS REACCIONES DE LOS DETENIDOS

José Ángel Prenda, el conocido como 'líder de La Manada', asegura que tras su salida de prisión está "muy contento". "En los establecimientos me han dicho que por fin se ha acabado esta injusticia. El recibimiento de la gente ha sido increíble, yo que me creía que no nos iban a recibir bien con lo que ustedes están contando", aseguraba. El joven sevillano, condenado a nueve años de cárcel por abusar de una joven de 18 años en San Fermín, intenta hacer una vida normal en el barrio sevillano de Amate después de que haya sido puesto en libertad en régimen condicional.